Интеграция по-футбольному: в Нарву приедут звезды футбола Эстонии и России

Честь Эстонии в матче против легенд российского футбола будут отстаивать автор победного гола Кубка Эстонии-2001, один из легендарных нарвских футболистов, Олег Курочкин, Андрей Шкалета, а также легендарный Станислав Китто, верой и правдой прослуживший нарвскому футболу два десятка лет, первый игрок в истории Эстонии, преодолевший барьер в 500 матчей в элитном дивизионе Эстонии. Кроме ида-вируской троицы подтвердил свое участие и 143 раза выступавший за сборную Эстонии Марко Кристал, которому Ида-Виру также хорошо знакома как игроку и тренеру.

Противостоять Эстонии будут легенды российского футбола: бывший игрок сборной России, московского "Динамо", а также немецких клубов, Сергей Кирьяков, один из двух чемпионов России/СССР по футболу и футзалу одновременно - Борис Чухлов, легендарный Юрий Желудков, любимец фанатов "Зенита" нового времени, незаменимый Александр Горшков, а также один из ведущих форвардов сборной России начала-середины 90-х, Дмитрий Радченко.

Футбольный праздник в Нарве стартует 24 августа в 15:00, матч легенд футбола начнется в 16:00, после матча легенд ожидается культурная программа, а в 18:30 на поле в ыидут в рамках чемпионата Эстонии по футболу "Транс" и "Флора".