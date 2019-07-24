Минсоцдел к 2030 году хочет увеличить продолжительность жизни мужчин до 78 лет, женщин - до 84

Министерство социальных дел направило на согласование план развития здравоохранения в Эстонии на 2020-2030 годы.
План по улучшению некоторых важных показателей здоровья к 2030 году предусматривает увеличение продолжительности жизни мужчин более чем на четыре года - до 78 лет, а женщин почти на два года - до 84 лет. Кроме этого, государство хочет увеличить годы здоровой жизни на 7,5 года (до 62 лет) для мужчин и на четыре года (до 63 лет) для женщин, передает Rus.ERR.
План предусматривает желание сократить региональные различия, чтобы ожидаемая продолжительность жизни людей во всех уездах Эстонии не была ниже средней по Эстонии.
Министерство намерено уменьшить неравенство в образовании, чтобы разница в ожидаемой продолжительности жизни между людьми с базовым и высшим образованием была сокращена с нынешних 8,6 лет до шести лет.
«Инвестиции в здоровье - это инвестиции, которые способствуют благосостоянию людей, а также экономике, конкурентоспособности и производительности», - заявил министр социальных дел Танел Кийк и добавил, что нам нужны совместные усилия правительства, частного и третьего секторов и всех слоев общества.
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