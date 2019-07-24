Минсоцдел к 2030 году хочет увеличить продолжительность жизни мужчин до 78 лет, женщин - до 84

План по улучшению некоторых важных показателей здоровья к 2030 году предусматривает увеличение продолжительности жизни мужчин более чем на четыре года - до 78 лет, а женщин почти на два года - до 84 лет. Кроме этого, государство хочет увеличить годы здоровой жизни на 7,5 года (до 62 лет) для мужчин и на четыре года (до 63 лет) для женщин, передает Rus.ERR.