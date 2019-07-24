Ср, 24.07.2019
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  • Узнаете мужчин на фотографии? Срочно звоните в полицию!

Узнаете мужчин на фотографии? Срочно звоните в полицию!

Полиции просит помощи в установлении личности двух мужчин.

ФОТО: Нарский отдел полиции

Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениями.

Тех, кто опознает мужчин на фото, полиция просит звонить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 8 до 17:00) или писать по адресу по э-почты tatjana.loginova@politsei.ee.

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