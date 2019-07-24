Rus.Postimees.ee112Узнаете мужчин на фотографии? Срочно звоните в полицию!Узнаете мужчин на фотографии? Срочно звоните в полицию!rus.postimees.ee 8 24 июля 2019, 16:46Полиции просит помощи в установлении личности двух мужчин.ФОТО: Нарский отдел полицииНарвский отдел полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениями.Тех, кто опознает мужчин на фото, полиция просит звонить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 8 до 17:00) или писать по адресу по э-почты tatjana.loginova@politsei.ee. 8 полициярозыск