Город реконструирует улицу Нису

Проезжая часть будет расширена до пяти метров. Также с обеих сторон планируется построить с тротуары – каждый шириной в два метра. Тротуары будут выложены плиткой. Заодно в порядок будут приведены дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов.

«Речь идет о долгожданном и очень нужном проекте, который затронет не только всех жителей окрестных домов, но и посетителей спортивного центра «Сыле» и школьного здания, расположенного по адресу улица Сыле, 40. В ходе разработки этого проекта мы обращались к местным жителям, от которых получили много ценных предложений», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Проект реконструкции улицы Нису был представлен местным жителям и представителям квартирных товариществ в 2018 году. На обсуждении проекта прозвучали предложения ограничить скорость движения автотранспорта и обеспечить безопасность пешеходов.

В ходе строительных работ на улице Нису планируется сохранить максимально возможное количество растущих там деревьев. С этой целью часть работ по укладке труб будет осуществлена методом бурения под корнями деревьев. Также планируется установить ливневую канализацию и все остальные коммуникации.

Со стороны улицы Сыле будет разбит небольшой сквер со скамейками и мусорными урнами. На участке между улицами Ару и Сыле будут созданы места для парковки.