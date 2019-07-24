Парламент Британии проводил Терезу Мэй аплодисментами

Мэй во второй половине дня среды уступит пост премьер-министра победившему накануне на выборах главы Консервативной партии Борису Джонсону, 24 июля она в последний раз выступила в парламенте страны в должности главы кабинета министров, сообщают РИА Новости.

"Я благодарю вас за работу… Служение моему избирательному округу Мейденхэд останется моей главной мотивацией", - завершила дрожащим голосов выступление Мэй.

Покинув пост премьера, она останется членом парламента.

Когда Мэй после выступления выходила из зала заседаний, раздались аплодисменты. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов. Шотландские националисты и лейбористы остались сидеть, некоторые из них аплодировали. Глава оппозиции Джереми Корбин, оппонируя Мэй во время выступления, вновь обвинил ее в провале социальной политики и ухудшении состояния системы здравоохранения.

Британский министр финансов Филип Хаммонд также направил прошение об отставке. Об этом в среду, 24 июля, он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.