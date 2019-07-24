Ср, 24.07.2019
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  • Работница Таллиннского зоопарка: самым ужасным было, когда коготь льва впился мне в руку

Работница Таллиннского зоопарка: самым ужасным было, когда коготь льва впился мне в руку

Таллиннский зоопарк.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Работающая в зоопарке на протяжении 55 лет Анне Салунеэм больше времени проводит с животными, чем дома, передает rus.err.ee со ссылкой на передачу Ringvaade.

В первые годы работы ей довелось на себе ощутить когти хищников. "Самое ужасное было, когда лев впился мне когтями в руку. Он хотел выхватить у меня тряпку и случайно зацепился", – поделилась воспоминаниями работница зоопарка Анне Салунеэм.

Звери, с которыми она имеет дело каждый день, узнают ее: "Они, как и люди, одни хотят с тобой общаться, а другие стараются держаться подальше".

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