Работница Таллиннского зоопарка: самым ужасным было, когда коготь льва впился мне в руку

Работающая в зоопарке на протяжении 55 лет Анне Салунеэм больше времени проводит с животными, чем дома, передает rus.err.ee со ссылкой на передачу Ringvaade.
В первые годы работы ей довелось на себе ощутить когти хищников. "Самое ужасное было, когда лев впился мне когтями в руку. Он хотел выхватить у меня тряпку и случайно зацепился", – поделилась воспоминаниями работница зоопарка Анне Салунеэм.
Звери, с которыми она имеет дело каждый день, узнают ее: "Они, как и люди, одни хотят с тобой общаться, а другие стараются держаться подальше".