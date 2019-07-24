Работница Таллиннского зоопарка: самым ужасным было, когда коготь льва впился мне в руку

В первые годы работы ей довелось на себе ощутить когти хищников. "Самое ужасное было, когда лев впился мне когтями в руку. Он хотел выхватить у меня тряпку и случайно зацепился", – поделилась воспоминаниями работница зоопарка Анне Салунеэм.

Звери, с которыми она имеет дело каждый день, узнают ее: "Они, как и люди, одни хотят с тобой общаться, а другие стараются держаться подальше".