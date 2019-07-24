Тяжелое ДТП в Финляндии: погибшая пара выясняла отношения посреди дороги

Полиция продвигается в расследовании произошедшей в ночь на воскресенье аварии со смертельным исходом в Луумяки. Мужчина и женщина из Кюменлааксо погибли под колесами грузовой фуры на шоссе номер шесть.

По словам полиции, во время столкновения жертвы стояли непосредственно на проезжей части. Власти подозревают, что пара вышла из машины выяснить отношения.

Руководитель расследования, комиссар Саку Тиелинен считает, что допросы в ходе предварительного следствия продлятся еще несколько недель.

Сбивший людей водитель грузовика из России допрошен и отпущен на свободу, поскольку его не подозревают в преднамеренном совершении преступлений. Подозрения в двух причинениях смерти по неосторожности, нарушении транспортной безопасности и причинении травм, однако, пока остаются в силе.

Россиянин сказал полиции, что не видел находившихся на проезжей части людей из-за темноты и не успел объехать или затормозить. Полиция не исключается возможность сделать видеореконструкцию событий той ночи.