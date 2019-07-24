Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Раквере

"В случае наезда на припаркованное транспортное средство, водителя которого нет на месте, надо позвонить на номер 112 и действовать соответственно указаниям. Если виновник покидает место ДТП, то он нарушает закон о дорожном движении и в таком случае для выяснений обстоятельств ДТП начинается делопроизводство", – пояснил аварийный полицейский Раквереского отделения полиции Хердо Кала.

Полицейский добавил, что в случае ДТП, все участники которого на месте, сначала следует убедиться в том, что никто не пострадал, а в случае, если есть пострадавшие, надо сразу же позвонить на 112 и вызвать помощь.

"Если ДТП ограничилось только материальным ущербом, то необходимо заполнить необходимые документы и обратиться в свою страховую компанию. Если участники не могут сами определить, кто стал виновником ДТП, следует вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации", – добавил Кала.