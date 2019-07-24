Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Раквере

Сегодня в промежутке с 9 до 12 часов в Раквере на ул. Койдула на парковочной площадке у торгового центра Tsentrum произошло ДТП. Неизвестное транспортное средство наехало на автомобиль Peugeot 307 красного цвета, после чего виновник ДТП скрылся с места происшествия.
"В случае наезда на припаркованное транспортное средство, водителя которого нет на месте, надо позвонить на номер 112 и действовать соответственно указаниям. Если виновник покидает место ДТП, то он нарушает закон о дорожном движении и в таком случае для выяснений обстоятельств ДТП начинается делопроизводство", – пояснил аварийный полицейский Раквереского отделения полиции Хердо Кала.
Полицейский добавил, что в случае ДТП, все участники которого на месте, сначала следует убедиться в том, что никто не пострадал, а в случае, если есть пострадавшие, надо сразу же позвонить на 112 и вызвать помощь.
"Если ДТП ограничилось только материальным ущербом, то необходимо заполнить необходимые документы и обратиться в свою страховую компанию. Если участники не могут сами определить, кто стал виновником ДТП, следует вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации", – добавил Кала.
Полиция просит свидетелей ДТП на парковочной площадке на ул. Койдула позвонить по номеру 5329 2883 или написать письмо ida.vihje@politsei.ee.