Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Днем ранее около 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа своим новым лидером. Глава правящей британской партии традиционно становится премьер-министром королевства. Кроме считающегося фаворитом Джонсона, на этот пост после пяти туров голосования в Палате общин британского парламента претендовал действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Министры уходят в отставку

Борис Джонсон является убежденным сторонником выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") - в том числе без заключения соглашения с Брюсселем. Эта готовность нового премьер к жесткому "Брекзиту" спровоцировал целую волну отставок членов правительства.

22 июля уволился первый заместитель министра иностранных дел королевства Алан Дункан. В среду, 24 июля, буквально за пару часов до официального назначения Джонсона на пост премьер-министра об уходе в отставку заявили сразу три министра: юстиции - Дэвид Гок, финансов - Филип Хаммонд и по вопросам международного сотрудничества - Рори Стюарт.

Причина ухода Терезы Мэй - разногласия с парламентом по плану "Брекзита"

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин три раза отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем. На встрече с королевой Мэй сообщила, что покинет пост премьер-министра, как только будет избран ее преемник.