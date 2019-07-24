Заключенные Тартуской тюрьмы сделали доброе дело

Фонд лечения рака Kingitud Elu поблагодарил на своей странице в Facebook постоянных жертвователей, которые находятся за решеткой Тартуской тюрьмы.
У фонда лечения рака есть по крайней мере два постоянных жертвователя, которые находятся за решеткой в Тартуской тюрьме. Двое мужчин, один из которых отбывает наказание за наркопреступления, а другой - за нелегальную торговлю и отмывание денег, на сегодняшний день пожертвовали более 100 евро.
Поскольку в тюрьме запрещены наличные деньги и делать банковские переводы нельзя, пожертвования от заключенных перечислило Министерство финансов с открытого для заключенных тюремного номера счета.
Фонд лечения рака благодарит заключенных за добрый поступок.