Заключенные Тартуской тюрьмы сделали доброе дело

У фонда лечения рака есть по крайней мере два постоянных жертвователя, которые находятся за решеткой в Тартуской тюрьме. Двое мужчин, один из которых отбывает наказание за наркопреступления, а другой - за нелегальную торговлю и отмывание денег, на сегодняшний день пожертвовали более 100 евро.