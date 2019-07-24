Премьер-министр Ратас вступился за Маазикаса

У чиновника должна быть возможность беспристрастно и аргументированно обсуждать нашу государственную жизнь, а также - открыто и, если понадобиться, с политиками, считает премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), передает Postimees.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас («Отечество») спросил в социальных сетях премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия) и своего однопартийца министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, является ли внешнеполитический курс, учитывая слова министра внутренних дел Марта Хельме, таким же, как был при прежних правительствах?
Председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел Март Хельме во вторник поприветствовал назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что как восточный европеец готов поделиться с новым руководителем знанием, как восстановить суверенитет своей страны, по сути, поставив знак равенства между выходом Эстонии из Советского Союза и уходом британцев из Европейского союза.
Председатель консервативной партии, министр финансов Мартин Хельме полагает, что нет ничего скандального в сравнении СССР и Европейского союза. Скандально, по его мнению, другое. «Скандально то, что государственный чиновник задает министру вопрос с позиции вышестоящего в требовательном, прямо угрожающем тоне. Кто ты такой?» - спросил министр.
Премьер-министр написал сегодня в Facebook, что успех Эстонии и повседневная жизнь во многом зависит от хорошей работы наших чиновников и их профессионализма. «Наши чиновники находятся на службе у народа, это значит, что они делают свою работу от всегда сердца, используют на работе для нашего блага свои лучшие навыки и знания . Эстонии повезло с такими чиновниками», - отметил премьер-министр.
По словам премьер-министра, чиновнику необходима честность и уважение к общественности. «Это важные принципы этики чиновника. Честность, очень обобщенно, значит, что у чиновника должна быть возможность вежливо, беспристрастно и аргументированно рассуждать о вопросах нашей государственной жизни и возможных проблемах. Также публично, если необходимо. И с политиками, если нужно. Поэтому я благодарен всем нашим служителям народа, которые делают свою работу добросовестно и честно и болеют сердцем за наше государство», - написал Ратас.