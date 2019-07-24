Boeing объявил о крупнейших квартальных убытках в истории

Кризис вокруг Boeing 737 MAX возник после двух катастроф с самолетами этой серии в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек. Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Этот кризис вынуждает авиапроизводителя к миллиардным амортизационным отчислениям. Компания уже объявила, что они составили 6,6 млрд долларов, из которых 4,9 млрд пришлись на второй квартал.