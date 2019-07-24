Трамп назначил послом в Литве говорящего по-эстонски дипломата

Трамп объявил дипломата со стажем Роберта С. Гилкриста послом в Литве в понедельник. В официальном заявлении Белый дом упомянул, что Гилкрист знает иностранные языки - испанский, французский, эстонский и румынский.

Роберт Гилкрист руководил в 2012 с июля по сентября посольством США в Таллинне, когда тогдашний посол Майкл С. Полт уехал из Эстонии, а новый посол Джеффри Д. Левин еще не приехал.