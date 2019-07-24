Мюллер: Трамп не свободен от обвинений в воспрепятствовании юстиции

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, выступая в среду, 24 июля, перед комитетом Палаты представителей Конгресса по делам юстиции подтвердил вмешательство России в выборы президента в 2016 году, а также заявил, что после завершения президентских полномочий Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности, передает Deutsche Welle.
Уже во вступительном слове юрист подтвердил три основных итога проведенного им расследования. "Во-первых, наше расследование показало, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", цитирует Мюллера агентство Reuters.
Сговора с Россией не было
При этом, заявил спецпрокурор, не удалось установить, сговора членов предвыборной кампании Трампа с Москвой по поводу вмешательства в выборы. В данном вопросе "мы сосредоточились на том, имелись ли доказательства достаточные для предъявления обвинения любому члену кампании в участии в преступном сговоре. Их не было", - отметил Мюллер.
Важнейшее значение, по словам спецпрокурора, имело расследование попыток воспрепятствовать следствию и обмануть следователей. Кроме того, изучались и действия президента США по отношению к проводимому расследованию. "Исходя из политики министерства юстиции США и принципов справедливости, мы не стали принимать решение относительного того, совершил ли президент США преступление. Это было наше решение тогда, и оно остается таковым и сегодня", - пояснил Мюллер.
Трамп оправдан не был
Отвечая на вопрос: освобождает ли окончательный доклад президента США от обвинений в воспрепятствовании расследованию, спецпрокурор заметил, что это не то, что написано в документе. "Президент не был оправдан за действия, которые он, предположительно, совершил", - уточнил Мюллер. Он также утвердительно ответил на вопрос конгрессменов: хотел ли Трамп его уволить за расследование. "Безуспешные попытки воспрепятствовать юстиции остаются преступлением", - подчеркнул прокурор, добавив, что считает возможным привлечение Трампа к ответственности по истечении срока его президентских полномочий.
Самая большая охота на ведьм
Президент США Дональд Трамп посвятил выступлению Мюллера в конгрессе США несколько твитов. Он заявил, что никакого сговора с Россией и никакого воспрепятствования правосудию не было, и назвал расследование спецпрокурора, "безусловно, самой большой охотой на ведьм в истории США".
It was NEVER agreed that Robert Mueller could use one of his many Democrat Never Trumper lawyers to sit next to him and help him with his answers. This was specifically NOT agreed to, and I would NEVER have agreed to it. The Greatest Witch Hunt in U.S. history, by far!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2019 г.