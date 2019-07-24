Мюллер: Трамп не свободен от обвинений в воспрепятствовании юстиции

Уже во вступительном слове юрист подтвердил три основных итога проведенного им расследования. "Во-первых, наше расследование показало, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", цитирует Мюллера агентство Reuters.

Сговора с Россией не было

При этом, заявил спецпрокурор, не удалось установить, сговора членов предвыборной кампании Трампа с Москвой по поводу вмешательства в выборы. В данном вопросе "мы сосредоточились на том, имелись ли доказательства достаточные для предъявления обвинения любому члену кампании в участии в преступном сговоре. Их не было", - отметил Мюллер.

Важнейшее значение, по словам спецпрокурора, имело расследование попыток воспрепятствовать следствию и обмануть следователей. Кроме того, изучались и действия президента США по отношению к проводимому расследованию. "Исходя из политики министерства юстиции США и принципов справедливости, мы не стали принимать решение относительного того, совершил ли президент США преступление. Это было наше решение тогда, и оно остается таковым и сегодня", - пояснил Мюллер.

Трамп оправдан не был

Отвечая на вопрос: освобождает ли окончательный доклад президента США от обвинений в воспрепятствовании расследованию, спецпрокурор заметил, что это не то, что написано в документе. "Президент не был оправдан за действия, которые он, предположительно, совершил", - уточнил Мюллер. Он также утвердительно ответил на вопрос конгрессменов: хотел ли Трамп его уволить за расследование. "Безуспешные попытки воспрепятствовать юстиции остаются преступлением", - подчеркнул прокурор, добавив, что считает возможным привлечение Трампа к ответственности по истечении срока его президентских полномочий.

Самая большая охота на ведьм

Президент США Дональд Трамп посвятил выступлению Мюллера в конгрессе США несколько твитов. Он заявил, что никакого сговора с Россией и никакого воспрепятствования правосудию не было, и назвал расследование спецпрокурора, "безусловно, самой большой охотой на ведьм в истории США".