Пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего ребенка на борту самолета

Инцидент произошел во время рейса Майами — Лондон. Через 20 минут после взлета 51-летняя Луиза Диксон из Уэльса начала вести себя агрессивно и замахнулась на сидевшую позади женщину. Кроме того, она с силой запустила в восьмилетнего мальчика наполненную водой бутылку и сильно ударила его по голове.

Когда члены экипажа попытались остановить дебоширку, она набросилась на них с кулаками и плюнула в лицо другой пассажирке. Им удалось повалить брыкающуюся Диксон на пол и надеть на нее наручники, в которых она провела все шесть часов перелета.

В итоге Диксон арестовали, и теперь ей грозит тюрьма.