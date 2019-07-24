Чт, 25.07.2019
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Видео: в Латвии водитель без прав, пытаясь скрыться, сбил полицейского и пострадал сам

ФОТО: Breaking LV

Сегодня в Огре, Латвия, пытавшийся скрыться от полиции водитель сбил полицейского-мотоциклиста, серьезно его ранив.

 Видео: Погоня из Риги до Огре

Очевидцы рассказывают, что в сторону беглеца полицией было сделано несколько выстрелов. Погоня продолжалась по крайней мере от Саласпилса в направлении Даугавпилса.

Полиция нарушителя как минимум от Румбулы в направлении к Даугавпилсу. 

Шоссе в направлении Даугавпилса на месте происшествия заблокировано. Как сбитый полицейский, так и беглец были увезены с места происшествия на машинах неотложной медицинской помощи.

Беглец управлял черной автомашиной марки "Audi".

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