Сравнивая составы, бюджеты, историю и т.п., можно было сразу, до выхода на старый добрый "Селтикс Парк" отдавать хозяевам победу 10:0 или прислать телеграмму в стиле "согласны на 0:3, не ждите".

Однако футбол - это не всегда бюджеты, а 11 человек против таких же 11. К тому же шотландская лига имеет репутацию лиги "пыльных знамен" - что-то когда-то было, но когда - даже местные не помнят. С таким же пиететом можно относиться и к чемпионату Уэльса, клубы которого котировались бы на уровне 12-15-й лиг Англии или Северной Ирландии, не стоящих выше лиг того же Уэльса.

Когда шотландцы в последний раз играли на чемпионате мира? В 1998 году. На чемпионате Европы еще раньше - в 1996 году и тогда уже говорили о закате шотландского футбола - времена олдскула ушли безвозвратно, а с ними канули стремительным домкратом в лету и шотландские бравые сердца, которые в старые добрые времена бились до последней капли крови в прямом смысле как за английские клубы, так и за сборную, и в чемпионате родной Шотландии.

"Селтик", ко всему прочему, имеет репутацию клуба вроде как и сильного, но на европейской арене нестабильного - дома можем и "Барселону" обыграть и сам Род Стюарт заплачет от счастья, а можем в гостях проиграть команде из Гибралтара. Поэтому шансы у "Калью" имелись, и команда Романа Кожуховского смело отправилась в бой в Глазго.

И все-таки, телеграмму можно было бы прислать: "Калью" хватило на 36 минут, мастерство богатейшего клуба севера Туманного Альбиона сказалось, и ныммесцы после гола Кристоффера Айера просто рухнули. "Кельты" смяли нашу ныммескую "Скалу" и в самом конце первого тайма поставили две точки над Е - сначала Райан Кристи с пенальти удвоил преимущество, а потом Лей Гриффитс, заявивший о том, что такую команду, как "Калью", в принципе не знает, не познал проблем при третьем взятии ворот Павла Лондака.

Во втором тайме "Селтикс" играл под девизом Ретта Батлера "Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать..." Хозяева позволили "Калью" владеть мячом больше, чем они сами, наносить удары - правда, преимущественно в пустоту, а когда стало перед своими болельщиками совсем уж неудобно, четвертый гол ждать себя не заставил: Кристи оформил дубль прекрасным ударом с 17 метров в девятку.

В последние 15-20 минут "Калью" уже практически не было видно на поле - темп от команды двадцатого по рейтингу чемпионата Европы измотал чемпиона 49-го по рейтингу. Калум Макгрегор отправил пятый гол в наши ворота, чуть позже почти прилетел и шестой...

Статистика ударов оказалась также же космической: "Селтик" нанес около 30 ударов, "Калью" - лишь три.