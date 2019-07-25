Чт, 25.07.2019
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В Турции отставной военный ранил белорусского дипломата и застрелился

Турецкая полиция.

ФОТО: Ozan Kose / AFP / Scanpix

В Анкаре отставной турецкий военнослужащий в среду, 24 июля, напал на советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева, который получил несколько тяжелых пулевых ранений и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет DW.com.

Инцидент произошел в районе Анкары Чанкая, где находится много дипломатических представительств, советник возвращался домой. Турецкие СМИ сообщили, что у нападавшего были проблемы с психикой и что после покушения он покончил с собой.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что это преступление совершено на бытовой почве. По его словам, Поганшев ранее поссорился с нападавшим, который был его соседом. Глава МИД Турции также сообщил, что состояние белорусского дипломата улучшается.

В 2016 году в Анкаре на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ, был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.

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