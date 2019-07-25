В Турции отставной военный ранил белорусского дипломата и застрелился

Инцидент произошел в районе Анкары Чанкая, где находится много дипломатических представительств, советник возвращался домой. Турецкие СМИ сообщили, что у нападавшего были проблемы с психикой и что после покушения он покончил с собой.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что это преступление совершено на бытовой почве. По его словам, Поганшев ранее поссорился с нападавшим, который был его соседом. Глава МИД Турции также сообщил, что состояние белорусского дипломата улучшается.