Чт, 25.07.2019
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Копьеметатель Магнус Кирт снова неудержим

Магнус Кирт

ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

В Финляндии Магнус Кирт одержал восьмую победу в сезоне в соревнованиях по метанию копья. На этот раз победу принес результат немного скромнее Киртовских лучших попыток в районе 90 метров.

Месяц назад Кирт в Финляндии показал лучший результат сезона в мире метнув копье на 90,61, а вчера в Йоэнсуу, также в Суоми, Кирт выиграл метательные соревнования с результатом 87.35. Кирт - одна из главных надежд Эстонии на медаль как на ЧМ по легкой атлетике в Катаре этой осенью, так и на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

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