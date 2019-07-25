Копьеметатель Магнус Кирт снова неудержим

Месяц назад Кирт в Финляндии показал лучший результат сезона в мире метнув копье на 90,61, а вчера в Йоэнсуу, также в Суоми, Кирт выиграл метательные соревнования с результатом 87.35. Кирт - одна из главных надежд Эстонии на медаль как на ЧМ по легкой атлетике в Катаре этой осенью, так и на Олимпиаде в Токио в 2020 году.