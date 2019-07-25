Чт, 25.07.2019
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Эстонский дзюдоист выиграл бронзу Олимпийского фестиваля

Viljard Lipard.

ФОТО: Eesti judoliit

Эстонский дзюдоист Вильяр Липард выиграл бронзу в весовой категории до 60 кг на юношеском Олимпийском фестивале, проходящем в столице Азербайджана, сообщает  rus.err.ee.

В первом матче Липард выиграл у шведа Мильона Макслина, во втором – у Блаза Эмемрсича из Словении, в четвертьфинале – у дзюдоиста из Латвии Андрейса Скомороховса. В полуфинале Липард проиграл россиянину Ризвану Магомадову. В матче за бронзу Липард встречался с греком Микисом Тонтинидисом, где итог матча решил иппон эстонского спортсмен.

Всего у Эстонии на юношеском Олимпийском фестивале три медали: две в велосипедном спорте и одна в дзюдо.

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