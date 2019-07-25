Эстонский дзюдоист выиграл бронзу Олимпийского фестиваля

В первом матче Липард выиграл у шведа Мильона Макслина, во втором – у Блаза Эмемрсича из Словении, в четвертьфинале – у дзюдоиста из Латвии Андрейса Скомороховса. В полуфинале Липард проиграл россиянину Ризвану Магомадову. В матче за бронзу Липард встречался с греком Микисом Тонтинидисом, где итог матча решил иппон эстонского спортсмен.