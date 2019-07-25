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Олимпийские медали Токио сделаны из смартфонов и ноутбуков

Олимпийские медали Токио-2020

ФОТО: KIMIMASA MAYAMA / EPA/Scanpix

В официальном твиттере летних Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовано видео с презентацией медалей. 

Награды будут изготовлены из переработанных материалов: золото, серебро и бронза были извлечены из электронных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков), которые жители страны в течение двух лет сдавали на утилизацию.

Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.

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