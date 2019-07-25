Чт, 25.07.2019
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  • Фото: машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Фото: машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Вчера около восьми часов вечера в волости Вильянди в деревне Хольстре автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и перевернулся на крышу, сообщает фотограф Sakala Кенно Соо. Водитель был пьян.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением на повороте, машина выехала в кювет и перевернулась на крышу. Автомобиль остановила находящаяся в кювете яблоня. За рулем сидел пьяный человек, которого задержали полицейские. Степень опьянения выясняется.

Водитель не пострадал, во время ДТП никого на обочине дороге не было. На данном отрезке дороги разрешена скорость в 50 км/ч. Очевидно, что скорость Volkswagen была гораздо больше.

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