Фото: машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением на повороте, машина выехала в кювет и перевернулась на крышу. Автомобиль остановила находящаяся в кювете яблоня. За рулем сидел пьяный человек, которого задержали полицейские. Степень опьянения выясняется.