Чт, 25.07.2019
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  • Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере

Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере

Mamadou Sakho.

ФОТО: SCANPIX

Французский защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск на 13 миллионов фунтов против Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает lenta.ru.

В апреле 2016-го защитник был отстранен от футбола после того, как в его организме нашли следы препарата для сжигания жира. 30-дневная дисквалификация лишила на тот момент игрока «Ливерпуля» шанса выступить в финале Лиги Европы против «Севильи». По мнению Сако, пауза в выступлениях повлияла и на то, что он не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат Европы.

Впоследствии, обвинения с Сако были сняты. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришли к выводу, что препарат не был запрещен к применению. Сторона Сако оценила ущерб своей карьере и финансовому состоянию в 13 миллионов фунтов.

Француз покинул «Ливерпуль» в январе 2017-го. В 2018 году он попал в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира, однако в окончательный состав не попал.

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