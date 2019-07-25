Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере

Французский защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск на 13 миллионов фунтов против Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает lenta.ru.
В апреле 2016-го защитник был отстранен от футбола после того, как в его организме нашли следы препарата для сжигания жира. 30-дневная дисквалификация лишила на тот момент игрока «Ливерпуля» шанса выступить в финале Лиги Европы против «Севильи». По мнению Сако, пауза в выступлениях повлияла и на то, что он не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат Европы.
Впоследствии, обвинения с Сако были сняты. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришли к выводу, что препарат не был запрещен к применению. Сторона Сако оценила ущерб своей карьере и финансовому состоянию в 13 миллионов фунтов.
Француз покинул «Ливерпуль» в январе 2017-го. В 2018 году он попал в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира, однако в окончательный состав не попал.