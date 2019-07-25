Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере

В апреле 2016-го защитник был отстранен от футбола после того, как в его организме нашли следы препарата для сжигания жира. 30-дневная дисквалификация лишила на тот момент игрока «Ливерпуля» шанса выступить в финале Лиги Европы против «Севильи». По мнению Сако, пауза в выступлениях повлияла и на то, что он не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат Европы.