Бабушку бросили в беде, в которой она оказалась после принудительной смены личного кода

И хотя осенью прошлого года в пресс-сообщении о смене личных кодов Министерство внутренних дел уверяло, что процесс должен пройти как можно удобнее для людей, из этой истории выясняется, что в случае возникновения проблем человек должен сам оповещать об изменениях все имеющиеся учреждения.

Беда пришла в феврале, когда Майму Парм получила из городской управы Вильянди письмо, в котором ее извещали, что ее дата рождения и личный код меняются.

И хотя Майму всю жизнь праздновала свой день рождения 5 июня, эта же дата записана в ее свидетельстве о рождении, последние лет 20 она пользовалась удостоверением личности, в котором было указано, что она родилась 6 июня. Неправильная дата рождения отразилась и в ее личном коде. По ее словам, ошибка возникла, когда после восстановления независимости Эстонии ей выдали новые документы.

«В моем красном паспорте все данные были абсолютно правильными», - говорит Майму Парм, ссылаясь на советские документы. Когда после восстановления независимости Эстонии ей выдали новый паспорт, в какой-то момент она заметила ошибку, но ни ей самой, ни кому-то другому это нисколько не мешало. «Стала отмечать день рождения вместе с соседом Аго», - шутит она.

Неразбериха с кодами

Перед переписью населения, которая пройдет в 2021 году, Министерство внутренних дел хочет привести в порядок все регистры народонаселения, в числе прочего, изменив личные коды как минимум 295 людей, даты рождения которых в свидетельстве о рождения и в регистре различаются. Одной из них и стала Майму Парм, которая сразу после получения извещения явилась в регистр.

Живущая в 13 километрах от Вильянди женщина в состоянии справиться в одиночку только с домашними делами, да еще с сараем и огородиком, во всех других делах ей требуется либо помощь социального работника и соседа, либо кого-то из родственников. В отделение полиции она тоже ходила с социальным работником.

Уже при подаче ходатайства пожилой даме, имеющей кардиостимулятор и потерявшей зрение на один глаз, было непросто, но, как оказалось, настоящие приключения ее ждали после получения документа с новым личным кодом.

Выяснилось, что врачам приходится выкручиваться, чтобы выписать ей лекарства, получить их в аптеке очень сложно, да и попасть на прием к доктору она никак не может. Причина в том, что системы не признают ее нового личного кода.

Если прежде было достаточно дать поехавшему в город за лекарствами родственнику свою ИД-карту, то теперь нужно давать и клочок бумажки, на котором написан ее старый личный код. После этого нужно объяснить аптекарю, что после получения нового личного кода ИД-карта не работает и лекарства нужно искать по старому личному коду.