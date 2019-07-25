Бабушку бросили в беде, в которой она оказалась после принудительной смены личного кода

«Мне нужны лекарства, но я не знаю, как их получить. Это для меня вопрос жизни», - рассказала газете Sakala живущая в Вастемыйза 83-летняя Майму Парм. Ранней весной по распоряжению Министерства внутренних дел она получила новый личный код. Теперь у нее возникли трудности, - как с получением лекарств, так и записью к врачу – а чиновники лишь разводят руками.
И хотя осенью прошлого года в пресс-сообщении о смене личных кодов Министерство внутренних дел уверяло, что процесс должен пройти как можно удобнее для людей, из этой истории выясняется, что в случае возникновения проблем человек должен сам оповещать об изменениях все имеющиеся учреждения.
Беда пришла в феврале, когда Майму Парм получила из городской управы Вильянди письмо, в котором ее извещали, что ее дата рождения и личный код меняются.
И хотя Майму всю жизнь праздновала свой день рождения 5 июня, эта же дата записана в ее свидетельстве о рождении, последние лет 20 она пользовалась удостоверением личности, в котором было указано, что она родилась 6 июня. Неправильная дата рождения отразилась и в ее личном коде. По ее словам, ошибка возникла, когда после восстановления независимости Эстонии ей выдали новые документы.
«В моем красном паспорте все данные были абсолютно правильными», - говорит Майму Парм, ссылаясь на советские документы. Когда после восстановления независимости Эстонии ей выдали новый паспорт, в какой-то момент она заметила ошибку, но ни ей самой, ни кому-то другому это нисколько не мешало. «Стала отмечать день рождения вместе с соседом Аго», - шутит она.
Неразбериха с кодами
Перед переписью населения, которая пройдет в 2021 году, Министерство внутренних дел хочет привести в порядок все регистры народонаселения, в числе прочего, изменив личные коды как минимум 295 людей, даты рождения которых в свидетельстве о рождения и в регистре различаются. Одной из них и стала Майму Парм, которая сразу после получения извещения явилась в регистр.
Живущая в 13 километрах от Вильянди женщина в состоянии справиться в одиночку только с домашними делами, да еще с сараем и огородиком, во всех других делах ей требуется либо помощь социального работника и соседа, либо кого-то из родственников. В отделение полиции она тоже ходила с социальным работником.
Уже при подаче ходатайства пожилой даме, имеющей кардиостимулятор и потерявшей зрение на один глаз, было непросто, но, как оказалось, настоящие приключения ее ждали после получения документа с новым личным кодом.
Выяснилось, что врачам приходится выкручиваться, чтобы выписать ей лекарства, получить их в аптеке очень сложно, да и попасть на прием к доктору она никак не может. Причина в том, что системы не признают ее нового личного кода.
Если прежде было достаточно дать поехавшему в город за лекарствами родственнику свою ИД-карту, то теперь нужно давать и клочок бумажки, на котором написан ее старый личный код. После этого нужно объяснить аптекарю, что после получения нового личного кода ИД-карта не работает и лекарства нужно искать по старому личному коду.
Процесс выписки рецепта занимает огромное количество времени: «Медсестра глазного врача недавно сказала мне, что компьютер просто не выдерживает. Компьютер умирает». Майму очень боится, что однажды останется без лекарств.
Длинное объяснение
Проблемы есть не только с лекарствами, но и с врачебной помощью. На прошлой неделе Майму вместе с социальной работницей Юлле Удрас ездила в Тарту на проверку кардиостимулятора. Это она должна делать каждые два года, но из-за изменения личного кода встреча с врачом оказались под угрозой срыва.
«Утром в очереди мы были самыми первыми, но к врачу попали последними», - описала Майму, как время ожидания растянулось на три часа, поскольку пытались установить ее личность и по новому, и по старому личному коду.
То же говорит и социальная работница, которая прошла этот пусть вместе с пожилой дамой, начиная от подачи ходатайства на получение нового документа и заканчивая последним походом к врачу: «Это всё - одно длинное объяснение того, что изменилась дата рождения».
Майму Парм говорит, что социальные работники очень помогают, но и им не удалось узнать, куда ей нужно обратиться, чтобы решить свои проблемы. Сначала советовали обратиться в Департамент полиции и погранохраны, что она, по ее словам, и сделала. По инфотелефону ей сообщили, что с неработающей ИД-картой нужно прийти в Вильяндиское бюро.
Поскольку поездка в город для человека такого возраста представляет определенные трудности, сразу она этого не сделала. Но и, скорее всего, это оказалось бы бесполезным путешествием. По словам заместителя руководителя отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел Терье Маурер, загвоздка в том, что учреждения не обновили данные, имеющиеся в регистре народонаселения.
«Поэтому в некоторых случаях может оказаться необходимым, чтобы человек сам сообщил об изменении своего личного кода», - сказала Маурер. По ее словам, МВД советует учреждениям и предприятиям как можно чаще синхронизировать свои данные, но обязанности обновлять данные через определенные промежутки времени у учреждений нет.
По данным Маурер, в вопросах связанных с изменением личного кода человеку должен помогать чиновник ЗАГСа по месту жительства.
Вильяндиский чиновник Айли Энго ответила на запрос издания, что может только выдать документ, подтверждающий изменение личного кода, но большее не в ее силах.
«В регистре народонаселения личный код действительно изменен, но как работают медицинские дигирецепты и все остальное, я не могу комментировать, - сказала Энго. – В регистре населения все должно быть правильно, поскольку до нас информация о проблемах не доходила».
Майму Парм подвела итог саге со сменой документов так: «Более 20 лет я жила с этим 6 июня, и теперь до конца жизни буду решать эти проблемы».