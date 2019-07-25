Иван Щеглов установил новый рекорд Эстонии

В Южной Корее на чемпионате мира по плаванию сегодня стартовали три эстонских спротсмена.
Иван Щеглов на дистанции 200 метров на спине показал время 2.01,19 и побил свой же рекорд на этой дистанции на полсекунды. Для попадания в полуфинал Щеглову надо было улучшать свое достижение более чем в шесть раз. Однако и новый рекорд Эстонии позволил спортсмену войти топ-30. Щеглов в итогом протоколе стоит на 29-м месте.
Мартин Алликвеэ на дистанции 200 метров брассом также не сумел попасть в полуфинал, от которого его отделили 0,35 секунды. Со временем 2.10,66 Алликвеэ занял 19-е место.
Алекса Голд на дистанции 100 метров свободным стилем показала 40-й результат.