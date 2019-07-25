Иван Щеглов установил новый рекорд Эстонии

Иван Щеглов на дистанции 200 метров на спине показал время 2.01,19 и побил свой же рекорд на этой дистанции на полсекунды. Для попадания в полуфинал Щеглову надо было улучшать свое достижение более чем в шесть раз. Однако и новый рекорд Эстонии позволил спортсмену войти топ-30. Щеглов в итогом протоколе стоит на 29-м месте.