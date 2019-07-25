Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 15-летнюю девушку

Наскоько известно полиции, Келли ранее на такой долгий срок из дома без предупреждения не уходила. Мобильный телефон Келли выключен, но, как утверждается, еще 24 июля она связывалась по телефону с некоторыми знакомыми.

Согласно собранной на данный момент информации, есть основание полагать, что Келли может передвигаться по Тарту или в районе Выру, но не исключены и другие регионы.

Полиция проверили часть известных в Тарту мест, где Келли могла быть, но пока ее найти не удалось. Стражи правопорядка продолжают собирать информацию, проверять возможные места ее нахождения, анализировать данные телефона и различных записей камер видеонаблюдения и так далее.

Если у кого-то есть информация, которая может помочь выяснить местонахождение Келли, или если вы видели пропавшую после 22 июля, полиция просит незамедлительно позвонить на номер 112.