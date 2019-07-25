Сгибающиеся экраны для новых iPhone будет поставлять LG

Осведомленные информаторы утверждают, что Apple планирует выпустить свой первый смартфон iPhone, который будет оснащен сгибающимся экраном, в 2020 году, примерно через год после того, как это сделают конкуренты из Samsung и Huawei, пишет ixbt.com. Однако может случиться так, что на традиционной сентябрьской пресс-конференции в 2020 году Apple лишь представит iPhone с гибким экраном, а его выпуск задержится до декабря 2020 или начала 2021.