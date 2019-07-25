Сгибающиеся экраны для новых iPhone будет поставлять LG

В связи с тем, что в этом году LG готовиться начать производство своих гибких OLED-панелей в Корее, компания Apple заинтересована в заключении договора о поставках таких экранов для новых iPhone, о чем сообщают корейские СМИ.
Осведомленные информаторы утверждают, что Apple планирует выпустить свой первый смартфон iPhone, который будет оснащен сгибающимся экраном, в 2020 году, примерно через год после того, как это сделают конкуренты из Samsung и Huawei, пишет ixbt.com. Однако может случиться так, что на традиционной сентябрьской пресс-конференции в 2020 году Apple лишь представит iPhone с гибким экраном, а его выпуск задержится до декабря 2020 или начала 2021.
Несколько дней назад появились сведения о том, что LG начнет поставки обычных панелей OLED для смартфонов iPhone уже в этом году. В следующем году к поставщикам экранов для iPhone подключат компанию BOE. Таким образом Apple снизит свою зависимость от южнокорейского производителя Samsung, который все еще контролирует около 85% данного рынка.
Производство гибких OLED-панелей LG начнется в текущем квартале. У компании будет достаточно времени для решения производственных проблем и удовлетворения требований Apple к экранам для iPhone 2020.