Чт, 25.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Брюссель за 99 евро!

Брюссель.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Будапешт начиная со 123 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 278 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чжанцзяцзе и Гуйлинь начиная с 392 евро

Туда-обратно из Риги в Вену начиная с 45 евро

Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 53 евро

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 58 евро

Туда-обратно из Риги в Тоскану начиная со 103 евро

Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная со 126 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 140 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ