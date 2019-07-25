«Все было в крови»: на Хийумаа волк напал на женщину у ее дома

«Все было в крови, я до сих пор в шоке», – признается пострадавшая Кайе Наппир.

Сообщение об этом поступило Обществу охотников Эстонии, которые проверили информацию, выяснив детали произошедшего.

У живущей в районе Тахкуна домохозяйки есть большая белая собака. Ранним утром 24 июля, около 3-4 часов собака захотела на улицу, и женщина выпустила ее погулять. Немного позднее собака завыла. По словам хозяйки, она сразу поняла, что-то не так: она хорошо знает голос своей собаки. Женщина вышла, чтобы впустить собаку в дом, и когда открыла дверь, собака влетела в дом, а за ней волк набросился на саму хозяйку.

«Вероятно, волк хотел напасть на собаку, но попалась ему я, и он прыгнул мне на лицо», – вспоминает Кайе. Когда волк ушел, она не видела, потому что все было в крови, и она пошла умываться.

Женщина получила серьезные раны в районе глаз, ей понадобилась скорая помощь. Сегодня женщину уже отпустили домой, она идет на поправку.

«У глаза была рана около 5,5 см, на веке и брови тоже глубокие раны», – говорит пострадавшая. На данный момент она принимает антибиотики. Собака не пострадала, но теперь боится выходить на улицу.

По словам Кайе, вблизи Тахкуна она раньше лично волков не встречала, но другие люди рассказывали о встречах с диким зверем. «Охотники говорят, что в округе гуляет один старый волк, который сам уже справляться не в силах и может нападать на домашних животных».

Все-таки волк

Охотники долго рассматривали факты, был ли это волк или все же овчарка. Они пришли к выводу, что все-таки это был волк, основываясь на показаниях пострадавшей и агрессивном поведении напавшего животного.