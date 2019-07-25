Чт, 25.07.2019
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  • Видео: четырехкратного чемпиона мира выкинули с Тур де Франс за драку

Видео: четырехкратного чемпиона мира выкинули с Тур де Франс за драку

Тони Мартин (справа)

ФОТО: Yuzuru Sunada / ZUMAPRESS.com

На вчерашнем этапе самой престижной веломногодневки Тур де Франс подрались два атлета: Люк Роу и четырехкратный чемпион мира в раздельном старте Тони Мартин, передает Postimees.

Инцидент произошел на последнем подъеме четвертой категории. Сначала Мартин пытался Роу выдавить с трассы, на что Роу не придумал ничего более оригинального, чем ударить соперника в кулаком в лицо. Затем те же лица потолкались и перед пелетоном. После инцидента обоих драчунов вызвали на ковер к представителям Федерации велоспорта и попросили дать объяснения их неджентльменскому поведению. После недолгих разбирательств обоих сняли с велогонки. Роу не согласился с решением жюри, назвав стычку небольшим недоразумением, но затем извинился за свое поведение перед товарищами по команде и болельщиками.

Мартин признался, что виноват перед своей командой, но решение судей оспаривать не собирается.

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