Видео: четырехкратного чемпиона мира выкинули с Тур де Франс за драку

Инцидент произошел на последнем подъеме четвертой категории. Сначала Мартин пытался Роу выдавить с трассы, на что Роу не придумал ничего более оригинального, чем ударить соперника в кулаком в лицо. Затем те же лица потолкались и перед пелетоном. После инцидента обоих драчунов вызвали на ковер к представителям Федерации велоспорта и попросили дать объяснения их неджентльменскому поведению. После недолгих разбирательств обоих сняли с велогонки. Роу не согласился с решением жюри, назвав стычку небольшим недоразумением, но затем извинился за свое поведение перед товарищами по команде и болельщиками.