Видео: четырехкратного чемпиона мира выкинули с Тур де Франс за драку

На вчерашнем этапе самой престижной веломногодневки Тур де Франс подрались два атлета: Люк Роу и четырехкратный чемпион мира в раздельном старте Тони Мартин, передает Postimees.
Инцидент произошел на последнем подъеме четвертой категории. Сначала Мартин пытался Роу выдавить с трассы, на что Роу не придумал ничего более оригинального, чем ударить соперника в кулаком в лицо. Затем те же лица потолкались и перед пелетоном. После инцидента обоих драчунов вызвали на ковер к представителям Федерации велоспорта и попросили дать объяснения их неджентльменскому поведению. После недолгих разбирательств обоих сняли с велогонки. Роу не согласился с решением жюри, назвав стычку небольшим недоразумением, но затем извинился за свое поведение перед товарищами по команде и болельщиками.
Мартин признался, что виноват перед своей командой, но решение судей оспаривать не собирается.
🎥 | Extended video from Moto 5 of Rowe vs Martin incident. #TDF2019 pic.twitter.com/8URf0V0NDg— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 24, 2019