Чт, 25.07.2019
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  • «Мы слишком низко!»: опубликовано видео из кабины пилотов Boeing за мгновение до авиакатастрофы

«Мы слишком низко!»: опубликовано видео из кабины пилотов Boeing за мгновение до авиакатастрофы

На этой неделе было опубликовано впечатляющее видео: мгновения перед аварией в Микронезии. В авиакатастрофе погиб один пассажир, который не пристегнулся, все остальные выжили. Видео опубликовано следствием, которое пытается установить, почему в самолете возникли проблемы, пишет Rus.TVNET.

На снятом на телефон видео запечатлено, что пилот пытается приземлиться, тогда как системы предупреждения самолета сообщают, что воздушное судно находится слишком близко к земле.

«Мы слишком низко!» - восклицает один пилот. Через мгновение видео прерывается.

Самолет Boeing 737, принадлежащий национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи, направлялся в аэропорт Чука в Микронезии. Из-за плохой видимости пилоты были вынуждены положиться на приборы самолета и приземлились на воду менее чем в полкилометре от взлетной полосы.

Самолет авиакомпании Air Niugini разбился в сентябре прошлого года, в катастрофе погиб один человек.

Были спасены 34 пассажира и 12 членов экипажа. Погибшего пассажира удалось найти через три дня: он не пристегнулся и погиб из-за травмы головы.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS / Scanpix

В опубликованном расследовании аварии самолета сказано, что пилоты не приняли во внимание предупреждение, что находятся слишком близко к земле. Имена пилотов не называются.

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