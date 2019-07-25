«Мы слишком низко!»: опубликовано видео из кабины пилотов Boeing за мгновение до авиакатастрофы

На снятом на телефон видео запечатлено, что пилот пытается приземлиться, тогда как системы предупреждения самолета сообщают, что воздушное судно находится слишком близко к земле.

«Мы слишком низко!» - восклицает один пилот. Через мгновение видео прерывается.

Самолет Boeing 737, принадлежащий национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи, направлялся в аэропорт Чука в Микронезии. Из-за плохой видимости пилоты были вынуждены положиться на приборы самолета и приземлились на воду менее чем в полкилометре от взлетной полосы.

Самолет авиакомпании Air Niugini разбился в сентябре прошлого года, в катастрофе погиб один человек.

Были спасены 34 пассажира и 12 членов экипажа. Погибшего пассажира удалось найти через три дня: он не пристегнулся и погиб из-за травмы головы.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS / Scanpix