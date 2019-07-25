На подступах к Тапа построят танковый туннель

В ближайшее время на шоссе Пярну-Раквере у Тапа начинается строительство танкового туннеля. Сооружение будет готово к следующему лету, движению стройка не помешает, пишет Virumaa Teataja.
Туннелем будет пользоваться спецтехника вооруженных сил для передвижения из военного городка в Тапа на полигон. Он будет построен под шоссе Пярну-Раквере-Сымеру до границ Тапа. Заказчиком сооружения является Департамент шоссейных дорог в сотрудничестве с центром оборонных инвестиций. Строить будет GRK Infra AS.
Отдельная дорога протяженностью в пять километров, тянущаяся от военного городка до полигона, в принципе готова, но нет переезда через железную дорогу Тапа-Таллинн, дорожной развязки и маленькой дорожки, которые должны вести от туннеля до уже имеющейся дороги.
Руководитель отдела обслуживания восточных дорог Департамента шоссейных дорог Анти Пальм заверил, что крупномасштабное строительство участникам движения не помешает: «В ближайшее время строители начнут подготовительные работы».
«Первым делом им нужно расчистить новый дорожный коридор и провести другую подготовку. До начала строительства туннеля будет построен временный асфальтированный объезд, на обычное движение стройка не повлияет».
«Проект практически согласован, а Департамент шоссейных дорог выдал разрешение», - сказал заместитель старейшины Тапа Андрус Фрейнтал.
«Поскольку сооружение находится на территории волости Тапа, и мы дали свое согласование, но больше волость этим не занимается. В любом случае это нужный объект, поскольку военная техника вооруженных сил и союзников получит возможность добираться до центрального полигона без выхода на общественные дороги. В понимании волости Тапа, это очень важное и крупное сооружение», - добавил он.
Анти Пальм сказал, что техническая часть проекта все же еще находится на согласовании в Департаменте шоссейных дорог, но на место расположения строения, его размеры и вид это не повлияет: «В целом в проект нужно добавить рабочие чертежи и иные специфические вещи, которые нужны строителям. В целом не изменится ничего, по сравнению с тем, что показали в виде эскиза».
«Двухуровневый перекресток повысит безопасность и поможет сэкономить транспортные расходы», - сказала представитель центра оборонных исследований Ингрид Мюхинг зимой этого года, когда был обнародован план строительства.
Будет построен и железнодорожный переезд: «Он будет на том же уровне, регулироваться переезд будет светофором, шлагбаумом и ограждением. Переезд будет закрыт для обычного движения, он предназначен только для транспорта, исполняющего обязанности по государственной обороне».