В лесах Эстонии началась пора лисичек, в некоторых местах были замечены даже боровики, сыроежки, зонтики и горькушки.
Съемочная группа «Актуальной камеры» сходила в лес с микологом Теэле Яйрус, по словам которой, благодаря теплой и влажной погоде в лесу появились разные виды грибов, передает Rus.ERR.
Видов сыроежек – несколько сотен. Определить их можно на взгляд, по запаху и на вкус, однако пробовать можно только те грибы, в которых уверены, предупредила миколог. Некоторые ядовитые грибы могут быть нейтрального вкуса, без горечи.
«Микологи шутят, что грибники, собирающие сыроежки, ходят по лесу и плюются, но на самом деле если попадется очень горькая сыроежка, то будете плеваться какое-то время», – сказала Яйрус.