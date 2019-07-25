В лесах Эстонии началась пора лисичек

Съемочная группа «Актуальной камеры» сходила в лес с микологом Теэле Яйрус, по словам которой, благодаря теплой и влажной погоде в лесу появились разные виды грибов, передает Rus.ERR.

Видов сыроежек – несколько сотен. Определить их можно на взгляд, по запаху и на вкус, однако пробовать можно только те грибы, в которых уверены, предупредила миколог. Некоторые ядовитые грибы могут быть нейтрального вкуса, без горечи.