Чт, 25.07.2019
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В лесах Эстонии началась пора лисичек

Лисички.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS

В лесах Эстонии началась пора лисичек, в некоторых местах были замечены даже боровики, сыроежки, зонтики и горькушки.

Съемочная группа «Актуальной камеры» сходила в лес с микологом Теэле Яйрус, по словам которой, благодаря теплой и влажной погоде в лесу появились разные виды грибов, передает Rus.ERR.

Видов сыроежек – несколько сотен. Определить их можно на взгляд, по запаху и на вкус, однако пробовать можно только те грибы, в которых уверены, предупредила миколог. Некоторые ядовитые грибы могут быть нейтрального вкуса, без горечи.

«Микологи шутят, что грибники, собирающие сыроежки, ходят по лесу и плюются, но на самом деле если попадется очень горькая сыроежка, то будете плеваться какое-то время», – сказала Яйрус.

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