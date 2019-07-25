До и после: «бабушкина квартира» превратилась в стильное и уютное семейное гнездышко

Дизайнеры занялись переделкой типовой квартиры панельного дома советской постройки в Вильнюсе, последний ремонт был сделан 25 лет назад. Квартира застряла в прошлом, поэтому живущая в ней семья с двумя детьми, а также проживающая с ними тетя, не чувствовали себя комфортно. Например, из-за нехватки места на кухне пообедать всем вместе никогда не удавалось, отсутствовали шкафы для одежды, тетя хранила свои вещи на балконе, а ребенок-подросток не мог пригласить в гости друзей: ему было стыдно.

По словам дизайнера IKEA Байбы Фрейя, войдя в квартиру было сразу ясно, что в ней давно ничего не меняли. «Старая мебель, стены и пол нуждались в обновлении, много разных цветов и узоров. Квартира была абсолютно неудобна, отсутствовала эстетика и все это из-за нехватки места», – сказала Фрейя. Она отметила, что самой большой задачей было найти хорошее решение для хранения вещей и дизайн, который понравился бы нескольким поколениям.

Kухня, в которой обедали по очереди

Кухня была настолько мала, что вся семья одновременно за столом не помещалась, ели по очереди – два человека обедают, остальные ждут. Интерьер кухни тоже никогда не менялся, поэтому кухонная мебель, керамическая плитка и скатерть все были разных цветов и совершенно не сочетались друг с другом. В добавок ко всему, посуда и еда не вмещались в шкафчики, поэтому всё ставили туда, где была хотя бы пара сантиметров свободного места.

«Так как вся кухонная техника была установлена возле одной стены, то особого пространства для маневра у нас не было. Но все же нам удалось передвинуть холодильник и повесить на стену кухонные шкафы, благодаря чему освободилось место для большого обеденного стола, за которым теперь может сидеть вся семья и даже гости, поскольку стол раздвижной», – рассказала Фрейя. Использовали и стену у стола, на нее повесили шкаф с подсветкой.

Гостиная и детская в одной комнате

По словам дизайнера IKEA помимо кухни было довольно проблематично решить проблему с комнатой, в которой жили 13-летняя дочь и совершеннолетний сын хозяев квартиры. «Это была длинная темная комната, в которой совершенно невозможно было двигаться, дети раскладывали и складывалт диваны, на которых спали», – сказала Фрейя. Еще эту комнату использовали как гостиную и для размещения приезжих гостей, поэтому у детей не было никакой приватности.

«В узкой комнате лучше смотрится многофункциональная мебель, которая помогает удовлетворить разные потребности. Например, два дивана заняли все пространство в комнате, поэтому мы решили заменить их на кушетки с ящиками для хранения постельного белья. Всю одежду и другие детские вещи мы поместили в шкаф на другом конце комнаты, а на него установили телевизор,“- рассказывает Фрейя.