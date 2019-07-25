До и после: «бабушкина квартира» превратилась в стильное и уютное семейное гнездышко

Дизайнеры по интерьеру IKEA полностью изменили облик квартиры в доме советской постройки, в которой 25 лет ничего не менялось. Проблему нехватки места решили с помощью мебели, в которой много закрытых ящиков для хранения одежды и других вещей, что помогает поддерживать порядок в доме.
Дизайнеры занялись переделкой типовой квартиры панельного дома советской постройки в Вильнюсе, последний ремонт был сделан 25 лет назад. Квартира застряла в прошлом, поэтому живущая в ней семья с двумя детьми, а также проживающая с ними тетя, не чувствовали себя комфортно. Например, из-за нехватки места на кухне пообедать всем вместе никогда не удавалось, отсутствовали шкафы для одежды, тетя хранила свои вещи на балконе, а ребенок-подросток не мог пригласить в гости друзей: ему было стыдно.
По словам дизайнера IKEA Байбы Фрейя, войдя в квартиру было сразу ясно, что в ней давно ничего не меняли. «Старая мебель, стены и пол нуждались в обновлении, много разных цветов и узоров. Квартира была абсолютно неудобна, отсутствовала эстетика и все это из-за нехватки места», – сказала Фрейя. Она отметила, что самой большой задачей было найти хорошее решение для хранения вещей и дизайн, который понравился бы нескольким поколениям.
Kухня, в которой обедали по очереди
Кухня была настолько мала, что вся семья одновременно за столом не помещалась, ели по очереди – два человека обедают, остальные ждут. Интерьер кухни тоже никогда не менялся, поэтому кухонная мебель, керамическая плитка и скатерть все были разных цветов и совершенно не сочетались друг с другом. В добавок ко всему, посуда и еда не вмещались в шкафчики, поэтому всё ставили туда, где была хотя бы пара сантиметров свободного места.
«Так как вся кухонная техника была установлена возле одной стены, то особого пространства для маневра у нас не было. Но все же нам удалось передвинуть холодильник и повесить на стену кухонные шкафы, благодаря чему освободилось место для большого обеденного стола, за которым теперь может сидеть вся семья и даже гости, поскольку стол раздвижной», – рассказала Фрейя. Использовали и стену у стола, на нее повесили шкаф с подсветкой.
Гостиная и детская в одной комнате
По словам дизайнера IKEA помимо кухни было довольно проблематично решить проблему с комнатой, в которой жили 13-летняя дочь и совершеннолетний сын хозяев квартиры. «Это была длинная темная комната, в которой совершенно невозможно было двигаться, дети раскладывали и складывалт диваны, на которых спали», – сказала Фрейя. Еще эту комнату использовали как гостиную и для размещения приезжих гостей, поэтому у детей не было никакой приватности.
«В узкой комнате лучше смотрится многофункциональная мебель, которая помогает удовлетворить разные потребности. Например, два дивана заняли все пространство в комнате, поэтому мы решили заменить их на кушетки с ящиками для хранения постельного белья. Всю одежду и другие детские вещи мы поместили в шкаф на другом конце комнаты, а на него установили телевизор,“- рассказывает Фрейя.
Спальную зону мы отгородили шторами из плотного материала: это решение позволило детям приобрести немного личного пространства. «Конечно, шторы - не единственная возможность разделить комнату и создать приватную зону. Поделить комнату на разные зоны можно с помощью растений, полок, шкафа и перегородки», – сказала Фрейя.
Для хранения вещей нужна мебель с закрывающимися дверцами
Обновили также и спальню родителей, для этого использовали т.н закрытую мебель. «Мы выбрали гардероб из трех отсеков и с большими дверями. Два отсека для одежды и один для хранения сезонных вещей – пальто, чемоданов и т.д. Таким образом в комнате появилось больше места для удобной кровати», – рассказала дизайнер.
Благодаря удачному дизайну, осталось место и для туалетного столика с зеркалом, который напомнил хозяйке о том, что надо находить время и для себя. «При проведении косметических процедур очень важно освещение. Зеркала со встроенным освещением отлично подходят к туалетным столикам», – объясняет Фрейя.
Живущая вместе с семьей тетя большую часть времени проводит в своей комнате, читая или смотря телевизор. Ее мечтой был большой гардероб, потому что свои вещи она хранила в ящиках и на балконе. Интерьер комнаты изменили так, чтобы в нее поместился гардероб. Вместо кровати поставили диван-кровать с ящиками для постельного белья. «Если у вас много вещей, а места мало, лучше комбинировать шкафы с полками. Личные вещи можно хранить в шкафах, а декоративные - на полках. Такое решение позволяет сохранять порядок и визуально делает помещение больше», – говорит Фрейя.
В коридоре поставили высокий шкаф. В прихожей - маленький ящик, в котором можно хранить вещи и использовать как стульчик. По желанию семьи использовали светлые спокойные тона с яркими акцентами. По словам дизайнера, использование светлых тонов создает ощущение гармонии, чистоты и удобства.