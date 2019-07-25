В Эстонии появилась новая платформа для заказа такси

«Новая платформа, ориентированная на традиционные такси, отвечает всем современным представлениям о заказе и оплате такси. В то время как имеющиеся на рынке приложения рассчитывают цену, принимая во внимание пробки на дорогах, спрос, очереди и тому подобное, Taxilink гарантирует клиенту одну и ту же цену, то есть, стабильность, – отметил Тыну Уусмаа, член правления Tallink Takso. – Более того, заказывая такси через Taxilink, клиенты могут быть уверены, что получат легальное такси и стабильное качество услуги – репутация и данные водителей проверяются, таксисты располагают всеми требуемыми по закону разрешениями, сертификатами и навыками, а автомобили новые, в исправном техническом состоянии, отвечают нормам ЕС и застрахованы в качестве такси».

Загрузив приложение Taxilink и подтвердив согласие с условиями его использования, клиент может привязать к нему свою кредитную карту, и в дальнейшем все операции, связанные с платежами, будут выполняться автоматически. При желании, прибыв на место, можно заплатить наличными, банковской картой частного лица или компании.

До поездки есть возможность узнать ее ориентировочную стоимость и сколько времени понадобится такси для прибытия на место. Цена рассчитывается по счетчику, прошедшему поверку, за километр или по времени, но не по обоим тарифам одновременно. В приложении не используется алгоритм коэффициента спроса-предложения, то есть, стоимость любой заказанной поездки рассчитывается по одной и той же цене независимо от дня и времени.

При заказе такси через Taxilink клиенту всегда направляется ближайший автомобиль. Благодаря этому клиент может быть уверен, что долго ждать не придется, а за передвижением автомобиля можно следить в реальном времени. Такси имеют право передвигаться по выделенным полосам для автобусов, что позволяет им не задерживаться в пробках. Пользователь также может заказать такси к определенному времени, чтобы успеть на встречу или важное мероприятие.

Раньше такси Tallink Takso и Takso 24 использовали приложение под названием Taxofon; теперь старое решение больше использоваться не будет, и все такси перейдут на приложение Taxilink.