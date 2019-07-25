Мошенники облюбовали популярный среди жителей Эстонии китайский интернет-магазин

Так, на сайте Reddit появилась тема, где обсуждается довольно распространенная схема мошенничества, которая нередко используется на Aliexpress: когда вы предъявляете продавцу претензию, он быстренько меняет в объявлении фотографии товара, поэтому вместо зеленого корпуса для телефона и брендовых очков вам приходится довольствоваться непонятным китайским изделием. У службы поддержки клиентов Aliexpress может сложиться впечатление, что вы пытаетесь запудрить им мозги, так как, по их мнению, с объявлением все в порядке, поэтому вы можете легко остаться как без нужной вещицы, так и без уплаченных денег.