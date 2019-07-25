Мошенники облюбовали популярный среди жителей Эстонии китайский интернет-магазин

Жители Эстонии довольно активно совершают покупки в известном китайском интернет-магазине Aliexpress, но, как это часто бывает, подобные сайты часто привлекают внимание мошенников, пишет Geenius.
Нередко бывают случаи, когда вместо заказанного товара приходит предмет, который совершенно непохож на тот, что был на фотографиях в объявлении.
Так, на сайте Reddit появилась тема, где обсуждается довольно распространенная схема мошенничества, которая нередко используется на Aliexpress: когда вы предъявляете продавцу претензию, он быстренько меняет в объявлении фотографии товара, поэтому вместо зеленого корпуса для телефона и брендовых очков вам приходится довольствоваться непонятным китайским изделием. У службы поддержки клиентов Aliexpress может сложиться впечатление, что вы пытаетесь запудрить им мозги, так как, по их мнению, с объявлением все в порядке, поэтому вы можете легко остаться как без нужной вещицы, так и без уплаченных денег.
Как ни странно, но не все знают, что решить подобную проблему довольно просто: в Aliexpress есть возможность просмотра скриншотов объявления, сделанных в момент заказа (надо зайти в раздел My Orders, затем найти нужный лот и нажать кнопку Transaction Screenshot), с помощью которых вы сможете доказать Aliexpress, что стали жертвой мошенника.
Читайте статью полностью на Geenius.