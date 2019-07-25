Ударим разгильдяйством по антарктическому бездорожью!

- Разгильдяйство – это у вас такой сквозной мотив… Оно часто помогает полярникам?

- Я бы не сказал, что его было много, но без него не обходится. В этих двух случаях оно действительно вывело на нужную дорогу.

- Рисковать полярнику часто приходится? Особенно фотографу, который в погоне за красивым кадром способен забыть все на свете.

- Я не думаю, что полярник сильно рискует каждый день, хотя риск, конечно, присутствует. Это, например, моменты разгрузок, для которых берег не приспособлен. Приходится останавливаться у крепкого припаянного льда, т.е. такого, который находится на поверхности океана и припаян к материку. На таком относительно крепком льду можно разгружаться, а потом доставлять грузы при помощи тракторов, тягачей, саней. На пути этих тягачей могут возникать трещины, в которые можно запросто провалиться. Все полярники учатся на трагических ошибках прошлых экспедиций. В прошлом буквально каждая экспедиция оставляла в лучшем случае одного человека на берегах Антарктиды.

- Классические полярные экспедиции у вас, наверное, изучены от корки до корки? Я наблюдала сейчас, как вы обсуждали во всех подробностях ошибки экспедиции Скотта…

- Вообще человечество должно знать о подвигах людей, которые совершали немыслимые вещи. Много полярников пожертвовали всем ради достижения своих целей, и некоторые их не достигли. Если говорить о нашем времени, то, конечно, героический пример – это Федор Конюхов. Он совершает совершенно невозможное – ходит, например, вокруг земного шара на весельной лодке в одиночку...

- Причем он же еще очень разнообразно это делает. У вас не было искушения заняться чем-то подобным и пойти в экстремальную экспедицию не на полюс?

- Это не каждому дано. Надо иметь призвание к этому и сильное стремление. Я удовлетворил свои желания и потребность путешествовать тем, что я тридцать лет отходил в море и повидал практически все страны, за редким исключением. На основе этих впечатлений я вел дневники, выходили книги. В кругосветку не ходил, но в итоге обошел земной шар по количеству пройденных миль.

- Сколько книг у вас уже вышло?

- Семь в общей сложности: четыре книги на морскую тему и три – своего рода отдельный жанр, о полярниках.

- В ваших книгах даже такие бытовые подробности, как пользование туалетом, становятся предметом иронично-философских обобщений о свободе и культуре. Жизнь в полярных условиях располагает к философствованию?

- В принципе, да. Где еще философствовать, если не в таких длительных путешествиях, вдалеке от мира, когда на него можно поглядеть со стороны? Это все зависит, конечно, от склада ума. Писание книг тоже ведь не каждому дано. Есть очень хорошие рассказчики, но, чтобы вылить это все на бумагу, нужно что-то большее.

- Ваши книги написаны на биографическом материале, а сколько в них вымысла?

- Жизнь без вымысла вообще скучна. Я старался этим особенно не грешить, просто, может быть, добавлял свое видение какой-то ситуации, переосмысляя ее. Каждый ведь пропускает ситуации через себя, видит их по-своему.

- Кого вы сами любите читать?

- Зависит от возраста, конечно. Я был привержен фантастике, а потом все-таки перешел на классику и считаю, что русская классическая литература – это то, что особенно необходимо русскому человеку и не только. Она вбирает в себя такие смыслы, которые вечны. Это Достоевский, Толстой, Лесков. Из западных я, конечно, очень любил Хемингуэя. Одна из главных целей человека – уметь читать, уметь вчитываться, понимать смыслы, но круг чтения при этом должен быть ограничен, потому что прочитать все невозможно. Есть, конечно, хорошие чтецы, осваивающие по восемьсот страниц в день, но мне это недоступно.

- Чему нас учат путешествия?