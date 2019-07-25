Фото: пьяные тусовщики сбежали от полиции, но лишились телефонов и личных вещей

Вильяндиские полицейские вчера вечером получили вызов на озеро Олуствере, где компания предположительно несовершеннолетних шумно справляла день рождения. Поскольку молодые люди разбили палаточный лагерь, можно предположить, что они планировали остаться подольше, но полиция нарушила их планы.

«Между 22 и 23 часами мы получили вызов, что возле озера шумная компания и там могут быть несовершеннолетние», - сказал глава патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Алар Садам. Патруль выехал на место, но увидев сине-белый автомобиль, дети бросились в лес. «Обычно такого не происходит, но случается», - ответил Садам на вопрос, является ли побег употреблявших алкоголь несовершеннолетних обычным явлением.

«Когда полицейский патруль прибыл на место, участники вечеринки убежали в лес, поэтому полицейские не смогли поздравить новорожденного», - рассказывают полицейские на странице Вильяндиского участка в Facebook. Поскольку дети оставили в палатке более десяти мобильных телефонов и несколько кошельков, патруль их забрал. Теперь имущество ждет их владельцев вместе с родителями в отделении полиции.

«Когда они придут, попытаемся выяснить, что в этом лагере на самом деле произошло. Были ли в компании совершеннолетние, кто покупал алкоголь и кто употреблял», - сказал Садам. Также полицейские хотят объяснить молодым людям, что побег в лес – настоящая глупость. «Пьяный подросток в лесу может оказаться в беспомощном состоянии», - отмечает Садам.

Больше всего полицейские в Олуствере боялись, что пьяные дети могут броситься в озеро и там погибнуть. «Подобного рода бегство от полиции крайне бессмысленно, поскольку по их личным вещам в любом случае мы узнаем, кто был у озера», - добавил Садам.