«Это издевательство, друзья!»: отсутствие пандусов на центральной лестнице разгневало жительницу Силламяэ

«В какой-то момент мы даже отчаялись и пожалели о затеянном - пандусов нет, лестница с несчитанным количеством ступенек, а силы на исходе. На самом деле - это чистой воды издевательство, друзья! Возвращаться пришлось другой дорогой. Хотелось бы узнать в горуправе, как получилось, что до сих пор никто не позаботился об установке пандусов в этом месте? Не верю, что раньше никто не жаловался на это обстоятельство!» - добавила она.

Вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов рассказал, что центральная лестница была построена в 50-х годах ХХ века. Согласно общей планировке города Силламяэ, она входит в состав городского архитектурного ансамбля наряду с Центром культуры и зданием местного самоуправления. Этот ансамбль считается объектом, представляющим архитектурную ценность, и подлежит сохранению.

«В настоящий момент центральная лестница имеет тот же исторический вид, за исключением некоторых архитектурных деталей, что и на момент строительства, - отметил он. - В последние годы каких-либо крупных реставрационных работ не проводилось, периодически ведутся работы по поддержанию лестницы в порядке: косметические ремонты, восстановление поврежденных элементов. Центральная лестница Силламяэ является жемчужиной нашего города, а также местом, которое привлекает множество туристов, ее исторический облик необходимо беречь и всячески сохранять».

«Отличительной особенностью лестницы является ее конструкция, которая не позволяет выполнить соответствующие нормам пандусы, поскольку уклон пандуса не должен превышать шести процентов (постановление «Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele» № 28 от 29.05.2018, § 14 п. 3). По этой же причине, невозможно установить на существующей лестнице накладные направляющие рельсы, поскольку из-за значительного уклона транспортировка детских и инвалидных колясок будет представлять опасность для жизни и здоровья людей, - продолжил Алексей Степанов. - Решение данной проблемы видится не в реконструкции лестницы, а в проектировании совершенно нового пандуса, соответствующего всем нормам, в непосредственной близости от центральной лестницы».

По его словам, в настоящий момент ведутся работы по реновации исторических лестниц по обеим сторонам улицы Каяка в старой части города. Помимо самих лестниц, предусмотрены пешеходные дорожки, которые упростят доступ к центральной улице для людей с ограниченной подвижностью.