Министерство: Евроакадемия лишится права на ведение образовательной деятельности

Евроакадемия утратит право на ведение образовательной деятельности с 31 августа 2020 года. Большая часть нынешних студентов сможет закончить вуз в новом учебном году.

На данный момент в Евроакадемии обучается 280 студентов, из них 46 учится на первом курсе. Для первокурсников, которые не успеют закончить обучение к концу следующего учебного года, Евроакадемия в сотрудничестве с министерством найдет возможность для продолжения обучения в ином вузе или организует обучение по ускоренному графику, чтобы позволить им все же завершить учебу.

В августе прошлого года совет по оцениванию Эстонского агентства по качеству высшего образования (EKKA) принял решение отказать Евроакадемии в аккредитации. После этого министерство начало процесс проведения государственного надзора для сбора дополнительной информации.

Другие изменения в правах вузов на ведение образовательной деятельности

Одобренное сегодня правительством приложение к Стандарту высшего образования изменятся права на ведение образовательной деятельности и в связи с реорганизацией двух высших учебных заведений. Начиная с 1 сентября 2019 года Таллиннской высшей технической школе будут переданы права на ведение образовательной деятельности, ранее принадлежавшие Ляэне-Вируской прикладной высшей школе, на проведение обучения по учебным программам в сфере менеджмента и управления, а также социальных услуг.

В связи с переименованием Объединенных учебных заведений Сил обороны в законопроекте название этого вуза будет заменено на Академию Сил обороны.

Два высших учебных заведения получат право на ведение образовательной деятельности по новым учебным программам или по группе учебных программ. Тартуская высшая школа здравоохранения получит право обучать студентов магистратуры по программе Радиография (лучевая терапия). Тартуский университет получит право на обучение студентов бакалавриата по учебным программам в сфере социальных услуг.

Таллиннский технический университет получит бессрочное право на ведение образовательной деятельности по бакалаврским и магистерским программам интегрированного обучения в сфере архитектуры и строительства.