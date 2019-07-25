Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригрозил правительству тюремным заключением, если не будет исправлена ситуация с падежом скота в сельском хозяйстве, передает "Интерфакс".
"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч за прошлый год. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Лукашенко в четверг в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.
Как передает пресс-служба президента, Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. "Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность. Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, в июне этого года Комитет госконтроля обнаружил падеж более 1,2 голов скота в одном из сельхозпредприятий Гомельской области. Сумма причиненного хозяйству ЧСУП "Золак-Агро" (входит в структуру Речицкого комбината хлебопродуктов) ущерба составила 400 тысяч белорусских рублей.