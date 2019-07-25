Восьмилетняя эстонская велосипедистка сотворила историю на чемпионате мира

В бельгийском Зольдере проходит чемпионат мира по велосипедному кроссу. В классе G8 у девочек бронзовую медаль завоевала уроженка Тарту Паула Пальмисте, передает Postimees.
Пальмисте выиграла все отборочные заезды, а в финале установила рекордное достижение для всего эстонского велокросса - третье место.
В классе B9 принимали участие 150 спортсменов, среди которых были и два жителя Эстонии: Ромми Майдла и Конрад Каземаа. Майдла попал в число 32 лучших, а Каземаа не сумел преодолеть сито отборочных соревнований.
Неудача в полуфинале не позволила Стену Тристану Райду пройти в финал и побороться за медали. Еще два эстонских спортсмена Рууди Лумистэ и Якоб Маатен закончили свои выступления в 1/4 финала.