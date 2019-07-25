Восьмилетняя эстонская велосипедистка сотворила историю на чемпионате мира

Пальмисте выиграла все отборочные заезды, а в финале установила рекордное достижение для всего эстонского велокросса - третье место.

В классе B9 принимали участие 150 спортсменов, среди которых были и два жителя Эстонии: Ромми Майдла и Конрад Каземаа. Майдла попал в число 32 лучших, а Каземаа не сумел преодолеть сито отборочных соревнований.