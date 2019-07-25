Премьер-министр Юри Ратас: риторика EKRE изменилась

На вопрос журналиста, как долго Ратас планирует сглаживать заявления EKRE, премьер-министр ответил:

«Эта риторика изменилась. Понятно, что перейти из оппозиции в коалицию – говорю исходя из своего опыта и опыта своей партии – сложно и требует времени. Всегда есть какой-то переходный период. В какой-то момент он заканчивается. Все должны понимать, все политики, не только в правительстве, но и члены Рийгикогу, президент, что слова имеют большой вес. Большой вес на внутригосударственном и международном уровнях.

Все мы взрослые люди, и партии и министры, с одной стороны, сами несут ответственность. С другой стороны, это роль главы правительства, премьер-министра в какие-то моменты высказаться, если он видит, что они ступают на неверный путь в секторе, в котором все расположено на верных позициях.