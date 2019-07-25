Фото и видео: сотни пассажиров поезда застряли в тоннеле в 40-градусную жару

Инцидент произошел в Бельгии, между коммунами Халле и Тюбизом. Из-за установившейся в Европе жары, кондиционеры в поезде вышли из строя, и температура в вагонах достигала 60 градусов, пишет lenta.ru. Людей высадили в тоннеле и пообещали им прислать другой поезд.

«Итак, Eurostar, я одна из нескольких сотен пассажиров поезда 10.56, следующего из Брюсселя в Лондон. Нас держат в тоннеле. Детям плохо, взрослые падают в обморок. Нам обещали новый поезд. Мы ждем уже два часа. Где он? Это небезопасно. Вас ждут юридические разбирательства», — написала в своем Twitter писательница и актриса Кэти Брэнд.

Через два часа пассажиров пересадили в другой поезд. Видео инцидента можно посмотреть по данной ссылке.