Передвижные камеры измерения скорости появились в еще одном уезде

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что камера будет появляться сегодня на различных участках дорог Ярвамаа. Точное местоположение полиция не разглашает.

Полицейский, установивший сегодня утром одну камеру измерения скорости, Антс Таммисто похвалил местных водителей, поскольку в первые минуты нарушений зафиксировано не было. Свою роль в этом могло сыграть то, что перед камерой полиция выставила предупреждающий знак.

С 7 июля полиция использует передвижные камеры измерения скорости. За две недели стражи правопорядка с их помощью выписали более тысячи штрафов.