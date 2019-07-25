Передвижные камеры измерения скорости появились в еще одном уезде

Сегодня с помощью передвижных камер полиция измеряет скорость на дорогах Ярвамаа, сообщает Järva Teataja.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что камера будет появляться сегодня на различных участках дорог Ярвамаа. Точное местоположение полиция не разглашает.
Полицейский, установивший сегодня утром одну камеру измерения скорости, Антс Таммисто похвалил местных водителей, поскольку в первые минуты нарушений зафиксировано не было. Свою роль в этом могло сыграть то, что перед камерой полиция выставила предупреждающий знак.
С 7 июля полиция использует передвижные камеры измерения скорости. За две недели стражи правопорядка с их помощью выписали более тысячи штрафов.
Полиция надеется, что постоянно меняющие местоположение камеры помогут повсюду приблизить среднюю скорость к границам разрешенной.