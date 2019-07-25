Чт, 25.07.2019
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Министерство окружающей среды обещает поймать рысь-убийцу

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Рысь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ingmar Muusikus / Järva Teataja

Министерство окружающей среды пообещало поймать рысь, которая убивает на острове Абрука домашний скот и диких животных, сообщает BNS.

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что зимой на Абрука по льду пришла рысь, которая убивает на острове животных, и что Министерство окружающей среды пообещало поймать ее, перевезти на материк и выпустить на свободу на обширной территории.

«Люди с Абрука боятся, что рысь может напасть на детей, – сказал Ратас. – Но теперь ее поймают и перевезут на материк».

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