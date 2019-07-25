Министерство окружающей среды обещает поймать рысь-убийцу

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что зимой на Абрука по льду пришла рысь, которая убивает на острове животных, и что Министерство окружающей среды пообещало поймать ее, перевезти на материк и выпустить на свободу на обширной территории.