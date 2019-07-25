Склеп Муссолини по настоянию общественности будет открыт круглогодично

В трехстах километрах от Рима есть городок Предаппьо, знаменитый помимо прочего тем, что там располагается семейный склеп фашистского диктатора Бенито Муссолини. Сейчас склеп открыт три раза в год, чтобы почтить смерть, рождение и «Поход на Рим» – марш 1922 года.

Обычно в эти дни на автобусах приезжают чернорубашечники, которые выкрикивают фашистские приветствия и надевают любимый Муссолини головной убор.

По словам мэра Роберто Канали, он надеется, что это поможет увеличить турпоток в Предаппио, так как сейчас, по его словам, ресторанный и магазинный бизнес страдает от нехватки клиентов.