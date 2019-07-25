Кровавые разборки на строительном рынке: стрельбу в Хельсинки открыл гендиректор крупной компании

Полиция Хельсинки потребовала ареста 32-летнего мужчины, подозреваемого в трех покушениях на убийство: днем 23 июля он открыл стрельбу в центре финской столицы по автомобилю, в котором находились три человека. Двое из них получили ранения.
Финская теле-радиокомпания Yle 25 июля сообщила, что стрелок – выходец из Косово, который занимает должность генерального директора в крупной активно развивающейся строительной компании, основанной пять лет назад. Оборот фирмы с 2017 года вырос к 2018-му на 300 тысяч евро, до миллиона евро, пишет Fontanka.ru.
Причиной конфликта стали деньги. «Речь идет о типичных делах, таких, как экономическая прибыль, кто делает и что делает», – объяснил мотив нападавшего следователь Юкка Ларкио.
Также Ларкио обтекаемо отозвался о характере проблемы, связанной, по всей видимости, с борьбой на строительном рынке: «Сам инцидент вызывает сожаление, он похож на происшествия в Швеции, Дании и Норвегии, где это является очень большой проблемой. Этот случай показывает, что такой же тип преступления пришел и в Финляндию».