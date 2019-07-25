По подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки задержали мигранта

«Необходимо отметить, что изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый находился в ночь на 21 июля у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице. Мужчина, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица». В СК также заявили со ссылкой на собранные «характеризующие материалы», что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Следствие также установило, что подозреваемый ранее в июле напал на знакомого у дома 5 по Московскому шоссе и похитил у него некое имущество и деньги. По делу об убийстве ЛГБТ-активистки назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

ЛГБТ-активисты после убийства Григорьевой потребовали от СК проверить антигейский сайт «Пила» и установить личность тех, кто в начале лета опубликовал там список организаций и людей, на которых объявлена «охота». В этом списке была и Григорьева. Также организаторов сайта потребовали проверить нарушение статей Уголовного кодекса: 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).

Близкие знакомые и соратники убитой активистки рассказывали, что в последнее время ей поступали угрозы, по поводу которых она обращалась в полицию. В УМВД факт обращений подтвердили, но отметили, что все они не касались возможных угроз жизни и были связаны с «различными конфликтными ситуациями бытового характера с участием знакомых потерпевшей».

После убийства Григорьевой в Петербурге и Москве прошло несколько стихийных акций памяти погибшей. В среду вечером около администрации президента в столице одиночные пикеты закончились задержаниями участников после провокации радикалов из движения SERB.