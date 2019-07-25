По подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки задержали мигранта
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, чье тело со множественными ножевыми ранениями было найдено 21 июля на Пулковской улице. Как сообщает NEWSru со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ, задержан ранее судимый уроженец Киргизии 1981 года рождения.
«Необходимо отметить, что изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми», - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый находился в ночь на 21 июля у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице. Мужчина, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица». В СК также заявили со ссылкой на собранные «характеризующие материалы», что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».
Следствие также установило, что подозреваемый ранее в июле напал на знакомого у дома 5 по Московскому шоссе и похитил у него некое имущество и деньги. По делу об убийстве ЛГБТ-активистки назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.
ЛГБТ-активисты после убийства Григорьевой потребовали от СК проверить антигейский сайт «Пила» и установить личность тех, кто в начале лета опубликовал там список организаций и людей, на которых объявлена «охота». В этом списке была и Григорьева. Также организаторов сайта потребовали проверить нарушение статей Уголовного кодекса: 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).
Близкие знакомые и соратники убитой активистки рассказывали, что в последнее время ей поступали угрозы, по поводу которых она обращалась в полицию. В УМВД факт обращений подтвердили, но отметили, что все они не касались возможных угроз жизни и были связаны с «различными конфликтными ситуациями бытового характера с участием знакомых потерпевшей».
После убийства Григорьевой в Петербурге и Москве прошло несколько стихийных акций памяти погибшей. В среду вечером около администрации президента в столице одиночные пикеты закончились задержаниями участников после провокации радикалов из движения SERB.
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер накануне заявил, что правительство страны очень обеспокоено убийством Елены Григорьевой. «Мы ждем ясности по поводу того, было ли убийство госпожи Григорьевой связано с ее деятельностью в сфере прав ЛГБТ», - сказал Бургер, слова которого приводит «Интерфакс».