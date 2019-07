Firefox будет сообщать пользователям о взломе пароля

За помощью в создании новой фичи Mozilla обратилась к интернет-ресурсу Have I Been Pwned. На этом сайте содержится база взломанных электронных ящиков и паролей пользователей. Браузер будет сравнивать сохраненные пользовательские данные с онлайн списком от Have I Been Pwned, пишет ferra.ru. В случае, если данные совпадут с тем, что выложено на сайте, Firefox оповестит пользователя и предложит ему сменить пароль. Но есть один момент: функция будет нормально работать только в том случае, если в результате взломов были засвечены пароли и при условии, что пользователь сохранил их до инцидента.